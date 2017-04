Medientechnologe Fachbereich Druck (m/w)

Als Tochtergesellschaft der Zeitungsverlag Aachen GmbH drucken wir täglich rund 110.000 Exemplare der Tageszeitungen Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten für die Städteregion Aachen und den Kreisen Heinsberg und Düren. Zudem werden unsere Anzeigenblätter Super Mittwoch und Super Sonntag in einer Auflage von 450.000 Exemplaren gedruckt. Zum 1. August 2018 bieten wir einen Ausbildungsplatz zum Medientechnologen im Fachbereich Druck an.

Medientechnologen Druck bringen Farbe in die Welt. Mit höchster technischer Präzision steuern sie den Druckprozess, justieren Farben und Papierlauf und prüfen das Ergebnis. Medientechnologen Druck haben die Funktionsabläufe im Kopf und die Mess-, Regel- und Steuertechnik fest im Griff.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein qualifizierter Haupt-/Realschulabschluss (Fachoberschulreife). Gute Schulnoten in den Fächern Mathematik und Physik sowie ein ausgeprägtes technisches Verständnis werden vorausgesetzt. In jedem Fall sollten Sie Interesse an der Herstellung einer Zeitung haben, aufgeschlossen, teamfähig und flexibel sein. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre und wird ab dem 18. Lebensjahr auch im Schichtdienst durchgeführt.

Folgende Fähigkeiten sollten Sie mitbringen:

Ausgeprägtes technisches Verständnis

Verantwortungsbewusstsein

Gutes Reaktionsvermögen

Sehr gutes Farbsehen

Interesse an Mechanik und Elektronik

Fähigkeit und Freude daran, sich auf immer neue Technologien einzustellen

Ausbildungsschwerpunkte:

Ablaufplanung von Druckaufträgen

Einrichten von Druckmaschinen

Steuern von Druckprozessen

Drucktechnologien und -prozessen

Einhalten von Qualitätsvorgaben

Kontrolle und Optimierung der Produktionsprozesse

Instandhaltung der Druckmaschinen

Betriebliche Kommunikation

Wenn wir Ihr Interesse an dieser spannenden Ausbildung geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugniskopien.

Euregio Druck GmbH

Betriebsleitung

Andree Trautmann

Dresdener Straße 3

52068 Aachen

E-Mail: bewerbung@euregio-druck.de