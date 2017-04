Als das führende Medienhaus in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg informieren wir rund 300.000 Leserinnen und Leser mit unseren Tageszeitungen Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Rund eine halbe Millionen Haushalte werden wöchentlich von unseren Anzeigenblättern Super Mittwoch und Super Sonntag beliefert. Zudem besuchen unsere Onlinemedien (az-web.de und an-onine.de) täglich 430.000 Nutzer. Zum 1. August 2017 bieten wir Ausbildungsplätze zum Kaufmann für Dialogmarketing (m/w).

Für Sie ist ein Kunde nicht nur eine Nummer, sondern ein wichtiger Gesprächspartner auf Augenhöhe? Die Zufriedenheit des Kunden ist Ihnen das höchste Anliegen? Dann starten Sie Ihr Berufsleben mit einer Ausbildung im Dialogmarketing. Entdecken Sie bei uns, wie viel Spaß es machen kann, ausgezeichneten Kundenservice zu bieten. Sie erhalten ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einer fairen Ausbildungsvergütung und attraktiven Sonderleistungen. Mit einem tollen, motivierenden Team schaffen wir so optimale Ausbildungsbedingungen für Sie.

Im Rahmen Ihrer Ausbildung lernen Sie u.a.:

Die Bearbeitung und Beantwortung von schriftlichen und telefonischen Kundenanliegen und Reklamationen

Die Ermittlung von Kundenbedürfnissen und Umwandlung in kundenspezifische Angebote

Strategien und Gesprächstechniken zur Kundengewinnung,-bindung- und betreuung

Präsentation von Produkten und Dienstleistungen

Die Anwendung von Sicherheits,- Rechts- und Datenschutzvorschriften

Den theoretischen Teil Ihrer Ausbildung absolvieren Sie in Köln am Berufskolleg an der Lindenstraße.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein gutes Abitur bzw. eine gute Fachhochschulreife oder einen sehr guten Realschulabschluss. Außerdem sind sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift für die tägliche Kundenkommunikation unerlässlich. Gute MS-Office Kenntnisse sowie ein freundliches, offenes Auftreten mit ausgezeichneten Umgangsformen sind ebenso wichtig wie eine hohe Organisationsfähigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative. Sie sollten Spaß an der Teamarbeit haben aber auch in der Lage sein, eigenverantwortlich zu handeln. Idealerweise haben Sie Ihre Freude an der Kommunikation mit dem Kunden durch bereits gesammelte Erfahrungen in Nebenjobs oder Praktika vertieft.

Wenn wir Ihr Interesse an dieser spannenden Ausbildung geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugniskopien bis zum 20.05.2017.

Zeitungsverlag Aachen GmbH

Personal & Organisation

Marlene Ohlenforst

Postfach 500110

52085 Aachen

E-Mail: bewerbung@zeitungsverlag-aachen.de