Blitzen in der Städteregion Aachen

Städteregion Aachen. Hier wird in den kommenden Tagen kontrolliert.

Die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Aachen und der Städteregion Aachen:

Dienstag, 12.09.2017

- Aachen, Alt-Haarener Straße, Vaalser Straße

- Eschweiler, Aachener Str., Albertstr., Aldenhovener Str., Auerbachstr., August-Thyssen-Str., Eifelstr., Feldenendstr., Indestr., Josef-Artz-Str., Kaiserstr., Kopfstr., Lotzfeldchen, Merzbrücker Str., Quellstr., Stich, Wardener Str., Weißer Weg, Wilhelmshöhe, Zum Hagelkreuz

- Würselen, Am Kaiser, B 57, Broicher Str., Drischer Str., Friedrichstr., Haaler Str., Hauptstr., Kirchenstr., Krottstr., L 223, L 23 Teuterhof, Lessingstr., Lindener Str., Mauerfeldchen, Mühlenweg, Scherberger Str., Schweilbacher Str., Willy-Brandt-Ring

Mittwoch, 13.09.2017

- Monschau, Alter Weg, B 258, Eschbachstr., Eupener Str., Laufenstr., Malmedyer Str., Umgehungsstr.

- Roetgen, B 258, Hahner Str., Hauptstr., Königsberger Str., Rosentalstr., Schwerzfelder Str.

- Simmerath, Auf der Bever, Auf der Höhe, B 266, Bundesstr., Dohmenstr., Dürener Str., Hoscheiter Str., Im Pohl, In Steckenborn, Jägerhausstr., Kammerbruchstr., L 166, Monschauer Str., Paustenbacherstr.

- Stolberg, An der Krone, Birkengangstr., Breiniger Berg, Burgholzer Graben, Daensstr., Diepenlinchener Str., Duffenter Str., Eifelstr., Eschweilerstr., Finkensiefstr., Hastenrather Str., Höhenstr., Jägerhausstr., Konrad-Adenauer-Str., Münsterau L 238, Ritzefeldstr., Römerstr., Schevenhütter Str., Steinfurt, Würselener Str., Zweifaller Str.

- Aachen, Adalbertsteinweg

- Würselen, Krefelder Straße



Donnerstag, 14.09.2017

- Aachen, Lütticher Straße, Krfelder Straße

- Baesweiler, Aachener Str., Adenauerring, Bahnhofstr., Bahnstr., Breite Str., Goethestr., Hauptstr., Herzogenrather Weg, Josefstr., Jülicher Str., Kapellenstr., Kloshaus, Mariastr., Puffendorfer Str., Schmiedstr., Wolfsgasse, Zur Via Belgica

- Herzogenrath, Bankerfeldstr., Berensberger Str., Bierstr., Einsteinstr., Eygelshovener Str., Floeßerstr., Forensberger Str., Geilenkirchener Str., Hauptstr., Herderstr., Hofstadter Str., Jüderstr., K 1, Kirchrather Str., Klosterstr., Leonhardstr., Nordstr., Roermonder Str., Sebastianusstr., Weststr.



Freitag, 15.09.2017

- Aachen, Prager Ring

- Eschweiler, Aachener Str., Albertstr., Aldenhovener Str., Am Fresenberg, Auerbachstr., August-Thyssen-Str., Eifelstr., Feldenendstr., Friedrichstr., Hüchelner Str., Indestr., Kaiserstr., Liebfrauenstr., Lotzfeldchen, Quellstr., Röher Str., Stich, Talstr., Wardener Str., Zum Hagelkreuz, Stich, Stolberger Straße

- Würselen, Am Kaiser, B 57, Broicher Str., Brunnenstr., Friedrichstr., Haaler Str., Krottstr., L 223, L 23 Teuterhof, Lindener Str., Mauerfeldchen, Ringstr., Schweilbacher Str., Wilhelmstr., Willy-Brandt-Ring



Samstag, 16.09.2017

- Aachen, Lütticher Straße

- Eschweiler, Aachener Straße

- Monschau, Laufenstr., Umgehungsstr.

- Roetgen, B 258, Hahner Str.

- Simmerath, B 266, Dohmenstr., Jägerhausstr., L 166, Monschauer Str.

Sonntag, 17.09.2017

- Simmerath / Monschau / Roetgen



-Eschweiler, Eifelstraße

Montag, 18.09.2017

- Aachen, Krefelder Straße

- Würselen, Neusener Straße

Dienstag, 19.09.2017

- Aachen, Adalbertsteinweg

- Aachen, Lütticher Straße

Außerdem müssen in allen Kommunen der StädteRegion Aachen mit mobilen Kontrollen der Polizei und Geschwindigkeitskontrollen durch die Radarwagen der StädteRegion Aachen gerechnet werden.