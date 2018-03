Zauberhafte belgische Ardennen – Natur- und Kulturerlebnis mit Genuss

Die französisch- und deutschsprachige Nachbarregion hat dieses Jahr einiges an Verlockungen zu bieten. Neben den Naturlandschaften, die jedes Wanderer- und Radfahrerherz höherschlagen lassen, lädt die Wallonie 2018 zu besonderen Entdeckungen ein, denn das touristische Jahresthema lautet „Die Wallonie – voller Geheimtipps!“. Außerdem gibt es hochkarätige Ausstellungen, spannende Attraktionen und für die verschiedensten Geschmäcker geeignete Unterkünfte.

Rund um die Kulturmetropolen Lüttich mit ihrer erstklassigen Oper und Kunstmuseen internationaler Güte sowie Mons, der europäischen Kulturhauptstadt 2015, liegt der überwiegend französischsprachige Süden Belgiens – die Wallonie. In dieser vor den Toren Aachens liegenden Region, zu der auch das deutschsprachige Ostbelgien gehört, versteht man zu leben und den Alltag mit einer beachtlichen Portion „Savoir-vivre“ zu würzen. Die Harmonie von Genussvielfalt, Kultur und der Aura einer noch unverbrauchten Naturlandschaft ist eine lohnenswerte Entdeckung, quasi gleich um die Ecke – die kulinarischen Verlockungen sind dabei stets eine Sünde wert. Ob delikate Gerichte beim berühmten Abteibier in urigen Landgasthöfen oder Gourmandisen in Sternerestaurants – eine gastronomische Kultur von einer seltenen Intensität und Passion lässt keine Wünsche offen. Romantische Hotels und versteckte Feinschmeckerhorte machen die Gegend zu einem Glücksfall für jeden Genussmenschen. Landschaften von besonderer natürlicher Ausstrahlung mit Hochplateaus und riesigen Wäldern wie den Ardennen wechseln sich mit beschaulichen Tälern, dem Naturwunder Hohes Venn, Flüssen und Seen, wonnigen Wiesen, Weiden, Obstgärten und farbenfrohen Ausblicken von schroffen Felsen ab. Paradiese für Wanderer, Radfahrer und Outdoor-Sportler warten darauf, entdeckt zu werden. Verwinkelte Städtchen und verträumte Dörfer, Schlösser, Burgen und Klöster erscheinen so anmutig wie auf Gemälden alter Meister.

In diesem Special über die Wallonie finden Sie in den nächsten Wochen zahlreiche Anregungen für Ihre kommenden Ausflüge und Kurztrips in die Wallonie, für Unternehmungen, Attraktionen, Museen, Ausstellungen und die passenden Unterkünfte, wenn Sie einmal länger verweilen möchten. Außerdem möchten wir Ihnen den Mund mit Restaurant- und Genuss-Tipps wässrig machen. Lassen Sie sich inspirieren.

Weitere Inspiration finden Sie auf der Website www.belgien-tourismus-wallonie.de