Simmerath. Evolution bringt nicht immer Fortschritt: Während unsere Vorfahren jagten, sammelten oder Felder bestellten, setzen wir unsere Muskeln kaum noch ein – der Supermarkt ist ja gleich um die Ecke und wir haben wir es jederzeit gern bequem. Die Folge: Übergewicht bei schwächerer Muskulatur. Mit der richtigen Ernährung und Krafttraining lässt sich die Schieflage beheben.

Statt Fett speichern Muskeln aufbauen - Krafttraining und Ernährung Vortrag am 14. Juli um 16.30 Uhr Kieser Training Aachen, Krefelder Str. 225, Tel.: 0241 – 475 846 16 Der Eintritt ist frei - um Anmeldung wird gebeten.

In puncto Ernährung ist zunächst vor allem eines festzuhalten: Die Zivilisationskrankheit Übergewicht ist nicht allein auf zu fettes Essen zurückzuführen. Als sicher gilt vielmehr, dass unser Essen heute gemessen an der durchschnittlichen Bewegung am Tag viel zu viele Kohlenhydrate enthält. Nicht genutzte Kohlenhydrate werden in den Muskel- und Leberzellen als Mehrfachzucker, als Glykogen gespeichert. Der Körper kann diese Energieform sehr schnell verwerten und nutzt bei Bedarf diesen Energiespeicher zuerst. Bleiben nun bei erhöhter Kohlenhydrate-Zufuhr körperliche Herausforderungen aus, vergrößert sich der Glykogen-Vorrat unaufhaltsam. Wenn die Glykogenspeicher in Leber und Muskel schließlich voll sind, wird der Überschuss umgebaut und als Fett gespeichert.

Für eine Reduktion von Körperfett ist es natürlich hilfreich, Kohlehydrate und Fettzufuhr reduzieren. Doch wenn das Körpergewicht nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig sinken soll, erweist sich schnell: Damit allein ist es nicht getan. Wenn Sie weniger Kalorien zu sich nehmen, als Sie benötigen, senken Sie nämlich sowohl den Muskelanteil als auch den Fettanteil Ihres Körpers. Mit dem Verlust an Muskelmasse sinkt Ihr Grundumsatz, also der Kalorienverbrauch Ihres Körpers bei völliger Ruhe. Die logische Folge bei „kleinen Belohnungen” zwischendurch oder nach Ende der Diät: Das Körperfettgewicht steigt schneller als gedacht. Die Muskulatur dagegen verbleibt auf ihrem reduzierten Niveau.

Unter anderem deshalb ist es unbedingt notwendig, bewusste Ernährung und Ganzkörper-Krafttraining stets zu kombinieren. Das primäre Ziel ist dabei ist nicht die ebenso schnelle wie trügerische Gewichtsreduktion, sondern Fett gegen Muskeln zu tauschen und auf Dauer eine gesündere Körper-Zusammensetzung zu erhalten! Ersetzen Sie 5 kg Fett durch 5 kg Muskelmasse, steigt Ihr Grundumsatz um 500 kcal. Das kurbelt Ihre Fettverbrennung richtig an. Mit etwas Geduld haben Sie dann beste Aussichten, wirklich abzunehmen!

Wie Ernährung und Krafttraining optimal zusammenwirken, welche Rolle Kohlehydrate, Fette, Proteine etc. für den Gewichtsreduktion und Muskelaufbau spielen und wie Sie mit wenig Training viel erreichen, erfahren Sie bei einem hochinteressanten Vortrag im Kieser Training-Studio Aachen:

Vortrag am 14. Juli um 16.30 Uhr

Kieser Training Aachen, Krefelder Str. 225, Tel.: 0241/475 846 16

Der Eintritt ist frei - um Anmeldung wird gebeten.