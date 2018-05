Landal GreenParks: Ferienpark-Urlaub inmitten der Natur

Nicht weit hinter der deutschen Grenze erleben Sie in der Wallonie eine spannende, weitgehend unberührte Naturlandschaft. Zwei der insgesamt über 85 Ferienparks von Landal GreenParks liegen inmitten der waldreichen Natur der Ardennen und haben sowohl für Aktivurlauber als auch für Ruhesuchende viel zu bieten. Wie wäre es mit Abseilen an den Felsen, einer Kajakfahrt auf dem Fluss oder einer Besichtigung der Wasserfälle von Coo?

Die Ferienparks sind individuell in die jeweilige Region eingebunden und der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Ganzjährig geöffnete Einrichtungen wie Schwimmbad, Indoor-Spielparadies oder Restaurant sorgen für wetterunabhängigen Urlaubsspaß.

Landal Village l’Eau d’Heure

Der Ferienpark mit stilvollen Ferienhäusern liegt am Strand des Lac de la Plate Taille, dem größten See des Gebiets l’Eau d’Heure und ist besonders bei Familien mit Kindern und Aktivurlaubern beliebt. Jeder Tag steckt voller schöner Erlebnisse: Spazieren Sie zum Freizeitstrand - hier kann man angeln, Kanu fahren und surfen. Die zahlreichen Wassersportmöglichkeiten bieten gerade an warmen Tagen eine kühle Erfrischung. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, bieten der Indoor-Spielplatz und das Hallenschwimmbad genügend Abwechslung. Wenn Sie es lieber etwas ruhiger möchten, besuchen Sie den Wellnessraum mit verschiedenen Saunen, Solarium und Whirlpool.

Auf Aktivurlauber warten in der Umgebung rund 300 km ausgeschilderte Wander-, Rad-, Reit- und Mountainbike-Wege. Die abwechslungsreiche Hügellandschaft bietet anspruchsvolle Mountainbike-Strecken vorbei an weitläufigen Seen und durch dichte Wälder. Das Naturerlebnis Ardennen sorgt immer wieder für eine überraschende Kulisse.

Ein weiterer Landal GreenPark in der Wallonie ist das Landal Village les Gottales

Auf der Anhöhe des Mont Saint Jacques empfängt Sie der Ferienpark mit einer besonders schönen Aussicht auf die waldreiche Landschaft der Ardennen. Die Fachwerkhäuser und Turmwohnungen sind perfekte Ausgangspunkte für Ausflüge in die Umgebung. Besichtigen Sie die Wasserfälle von Coo oder unternehmen Sie eine aufregende Kanutour auf dem Fluss Amblève.

