Immobiliennetzwerk INA24 präsentiert sich auf der Aachener Immobilienmesse am 1. April

Aachen. Sie finden uns auf der Aachener Immobilienmesse am 1. April in der Aula Carolina mit attraktiven Angeboten aus der Region für die Region.

Sie finden uns auf der Aachener Immobilienmesse Samstag, 1. April 2017 von 11 bis 17 Uhr in der Aula Carolina. Mehr Infos zur Messe unter www.aachener-immobilienmesse.de.

Die Suche nach geeigneten Immobilien verlagert sich immer mehr in das Internet. Die Bedeutung des Online-Geschäftes steigt somit auch für Immobilienmakler im Vergleich zu anderen Medien weiter an. Mit der Gründung des Vereins INA24 Immobiliennetzwerk Aachen trugen 15 Immobilienmakler aus dem Großraum Aachen im Frühjahr 2016 dieser Entwicklung Rechnung. Das Netzwerk INA24 wurde mit dem Ziel gegründet, Angebote und Suchanfragen zu bündeln und interessierten Immobiliensuchenden aktuelle Entwicklungen im regionalen Immobilienmarkt auf der Website www.ina24.de zur Verfügung zu stellen.

Die Idee zu der Gründung entstand auf der Aachener Immobilienmesse im Jahr 2015 als sich aus einem lockeren Gespräch unter Kollegen die Idee ergab, einem internen Austausch zu initiieren. „Hieraus entwickelte sich mehr, und schon bald fanden die Treffen regelmäßig statt“, erklärt Thomas Jäschke, Vorsitzender des Vereins INA24. Genau zwei Jahre später präsentieren sich die Unternehmen gemeinsam auf der Aachener Immobilienmesse 2017 am 1. April in der Aula Carolina an einem Stand. Aktuell gehören 15 Unternehmen dem Verein an, der auf seinem eigenen Portal Immobilien in der Städteregion Aachen, im Kreis Düren, im Kreis Heinsberg sowie in den grenznahen Regionen von Holland und Belgien anbietet. Jeder Kunde, Anbieter oder Suchender soll von dem Zusammenschluss profitieren. „Zusammen sind wir stark für den Kunden“ lautet das Motto“, betont Jäschke. „Egal wer etwas im Immobilienmarkt sucht, soll bei uns fündig werden und jederzeit eine kompetente Beratung und Betreuung erhalten. Auch der Suchende kann hier einem Unternehmen einen Auftrag erteilen, der viel schneller zu einem Ergebnis führt, da das Angebot regional und größer ist.“

Die Gründer des Netzwerkes haben ein ehrgeiziges Ziel: Immobiliensuchende im Großraum Aachen sollen nicht mehr auf die großen, deutschlandweit tätigen Online-Portale zurückgreifen, sondern das Angebot aus der Region für die Region nutzen. „Einige Auftraggeber haben bereits erkannt, dass das Netzwerk sehr gute Chancen bietet. Im Aachener Immobilienmarkt gibt es keinen vergleichbareren Zusammenschluss, der den Kunden so sehr in den Fokus stellt.“ betont Hartmut Wedow, Sprecher des Vereins

Unter www.ina24.de finden Immobiliensuchende aktuell rund 390 Angebote. Auf der Aachener Immobilienmesse am 1. April können sich Interessierte am großen Stand zwischen 11 Uhr und 17 Uhr über die Leistungen des Netzwerkes informieren.



Mitglieder im INA24 Immobiliennetzwerk Aachen e.V.:

Jäschke Immobilien, Wedow Immobilien, Müller & Partner Immobilien, IBF Immofinanz GmbH, 5 Plus Immobilien Heinrichs & Team, Aachen@Home, CIA City Immobilien, Jonathan Immobilien, LADO Immobilien, Kaussen Immobilien, Olaf Schumacher, 5Plus Immobilien Geneit & Team, SANREALTY, FALC Immobilien Aachen und Koch Immobilien.