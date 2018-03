Gleich nebenan – Wanderparadies Ostbelgien

Willkommen in Europas kraftvollem Garten. Frische Luft, klares Wasser, herrliche Wälder, malerische Täler und die weiten Flächen des Hohen Venns sind die besten Zutaten für eine Tageswanderung oder eine mehrtägige Wanderreise, die die Tourismusagentur Ostbelgien à la carte mit Ihnen plant. Gerne auch ohne Gepäck.

Weitere Infos und Reservierungen ohne Gepäck Tourismusagentur Ostbelgien Hauptstraße 54 | B-4780 St.Vith T: +32 (0)80 22 76 64 press@eastbelgium.com

http://www.ostbelgien.eu

In Ostbelgien erleben Sie Kultur. Entdecken Sie Kirchen und Kapellen entlang des Weges, mittelalterliche Burgen und Ruinen, eine Schokolaterie oder eine Bierbrauerei. Wandeln Sie auf Pfaden entlang stillgelegter Eisenbahntrassen, oder einfach nur von See zu See, z.B. von Bütgenbach nach Robertville.

Ostbelgien schmecken. Probieren Sie regionale Produkte „Made in Ostbelgien“, die hiesige Köche liebevoll in ihre Gerichte integrieren.

Tipp: Genusstouren – Am Wasser entlang, im Wald und Panoramen: Beschreiten Sie die 25 schönsten Wanderwege der Region. (Gratis als Broschüre über den Onlineshop der Tourismusagentur Ostbelgien erhältlich – www.ostbelgien.eu/shop).

Flache Strecken, sanfte Steigungen - Ostbelgien lädt zum Radeln ein

Die Ravelstrecken Ostbelgiens, allen voran die Vennbahn, bieten Radvergnügen pur. Die grünen Wege, ehemals Eisenbahntrassen, sind ausschließlich nicht motorisierten Teilnehmern vorbehalten. Flache Streckenverläufe mit sanften Steigungen, fernab vom lauten Straßenverkehr führen durch Hügel und Täler und an Flüssen entlang, über Viadukte und durch Tunnel hindurch, durch entzückende Städtchen und Dörfer. Entdecken Sie auch das 850 km lange VeloTour-Radwegenetz, das Sie an die schönsten Fleckchen Ostbelgiens entführt.