Die Wallonie 2018 – voller Geheimtipps!

Abseits ausgetretener Pfade wandeln, Originelles und Skurriles entdecken. Die Wallonie ist oft verblüffend anders. Außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, besondere Orte, Unterkünfte und Veranstaltungen machen eine Reise zu einer echten Schatzsuche. Der Tourismus in der Wallonie steht dieses Jahr unter dem Motto „Die Wallonie – voller Geheimtipps!“ Seien Sie gespannt!

Bildergalerie Die Wallonie 2018

Das muss man erlebt haben



Unsere Nachbarn teilen ihre Begeisterung für Kuriositäten, Bizarrerien und Komisch-Schrilles gerne mit Ihnen. Doch nicht nur das. Viele hochkarätige Attraktionen sind auf ihre Art beispiellos und eine Reise wert. Fahren Sie doch einmal mit dem Schiff auf Schienen oder einen gigantischen Aufzug hinauf. Oder gehen Sie auf Forschungstour ins Weltall und testen Sie den Moonwalk-Simulator in einem Space Center mitten in den Ardennen. Und wie wär’s, wenn Sie sich einmal ein Stück von einem Omelett aus 10.000 Eiern auf der Zunge zergehen lassen? Zu dieser Art von unkonventionellen Events zählt auch die quirlige Badewannenregatta in Dinant auf der Maas, wobei fast die ganze Stadt ans Wasser geht.

Für fast alles ein Museum

Den Wallonen wird nachgesagt, sie hätten für fast alles ein Museum. Das klingt gar nicht so übertrieben, wenn man bedenkt, dass es in Spa das Museum der Geschichte des Wäschewaschens gibt oder in der Nähe von Lüttich dasjenige mit der weltgrößten Sammlung an lithographierten Weißblechdosen (rund 60.000 Exemplare), die einer charmanten älteren Dame gehört, die damit im Guinness-Buch der Rekorde steht. Nicht nur Museen, Bauwerke und Veranstaltungen sorgen für die kunterbunte Vielfalt an „Geheimtipps“ in der Wallonie, sondern auch originelle Unterkünfte.

Von abenteuerlich bis romantisch

Wer sich gerne originell bettet, wird in der Wallonie bestimmt fündig. Richtig abenteuerlich wird eine Übernachtung in einem Indianer-Tipi, Baumhaus oder gar in einem Doppeldeckerbus inmitten der Natur. In den Landschaften der Ardennen beispielsweise liegen aber auch versteckte Horte der romantischen Ruhe in Schlössern, Abteien, Landhäusern und Bauernhöfen. Sie punkten mit einer unvergleichlichen Lage, mit einer komfortablen Ausstattung und vielen überraschenden Freizeitmöglichkeiten in der naturbelassenen Umgebung. Die Wallonie steckt halt überall voller Geheimtipps, lassen Sie sich überraschen!

Mehr Informationen: http://geheimtipps-wallonie.de/