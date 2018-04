Die Provinz Lüttich – die vielseitige

Sowohl die Stadt Lüttich selbst als auch die Provinz haben sich ihren authentischen Charme bewahrt. Sie beherbergen ein bedeutendes kulturelles Erbe, das wichtige und touristische Sehenswürdigkeiten vereint. Abteien, Museen, UNESCO Weltkulturerbe, traditionelles Kunsthandwerk, Prähistorie, Naturzentren, Outdooraktivitäten und hochkarätige Sportveranstaltungen…

Info Tourismusverband der Provinz Lüttich www.liegetourisme.be Reservierungen : www.ouftitourisme.be

Eine Museumslandschaft mit Esprit

Die Abtei von Stavelot mit ihren 3 außergewöhnlichen Museen, das Bergbaumuseum Blegny-Mine (UNESCO Weltkulturerbe), Cristal Discovery mit den Geheimnissen der Glasbläser- und Kirstallmacherkunst, das Museum für wallonische Volkskunde, das in Europa einzigartige Prehistomuseum oder das Malmundarium in Malmedy… die Provinz Lüttich sprüht nur so vor Kulturgütern, die sich in modernster Aufmachung präsentieren.

Eine schützenswerte Natur

Allen voran das Naturparkzentrum Botrange im Hohen Venn mit seiner erstklassigen Ausstellung Fania, dann das Haus der Entdeckungen von Comblain und seine Grotte de l‘Abîme oder die Domaine Palogne und ihr wunderschönes Ambiente – sie alle berauschen durch ihre Natürlichkeit.

Freizeitaktivitäten für alle

Eine Pistentaufe in Spa-Francorchamps, auf dem schönsten Rennkurs der Welt, erhält man nicht alle Tage. Auch die adrenalinhaltigen Events in The Outsider Ardennes oder beim Fallschirmsprung mit Skydive Spa, dem einzigen professionellen Fallschirmspringerzentrum Belgiens, haben es in sich. Bei all diesen Aktivitäten sorgen professionelle Betreuer dafür, dass alles garantiert sicher abläuft.

Perfekt organisierte gastronomische Touren

Die Provinz Lüttich ist eine Schlemmerregion par excellence. Die Produkte stammen aus authentischer, regionaler Herstellung nach taditionellem überliefertem Know-how und finden ihre Bestimmung in den Küchen der ausgeprägt geschmackvollen Gastronomie. „Les 4 Routes des Saveurs – die 4 Geschmacksrouten“ bieten durchorganisierte gastronomische Touren zu kulinarischen Schätzen: Wein, Käse, Bier und Schokolade sind die Protagonisten, produziert von passionierten Menschen, die den Besucher gern ein ihren Ateliers willkommen heißen.

Lust auf mehr?

Hotels, Herbergen, Gästezimmer etc. – sympathisch, behaglich und originell – mit Komfort bis hin zur 4 Sterne-Kategorie sind jederzeit sofort (online) buchbar ebenso wie alle Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten.