Die „Generation W“ – Wallonische Meisterköche bitten zu Tisch

Die „Generation W“ (W für Wallonie) ist eine Initiative von 22 hoch dekorierten Küchenchefs. Feinschmecker gewinnen einen wunderbaren Überblick darüber, welches Potential in der wallonischen Gastronomie steckt, was diese Botschafter zukunftsweisender kulinarischer Kreativität und ihre regionalen Lieferanten auszeichnet,und natürlich, wo man hervorragend essen kann.

Meisterköche freuen sich auf Ihren Besuch

Echte Genießer dürfen sich freuen. In den Refugien dieser wallonischen Maîtres de Cuisine sind Bodenständigkeit und eine unnachahmliche Gastlichkeit charakteristisch. Große Kochkunst auf Basis erstklassiger Regionalprodukte und enormer Erfahrung in modern-kreativer Ausrichtung ist intensiv, genussvoll und nachhaltig erlebbar. „Es war nicht schwer, die Bedürfnisse der wallonischen Küchenchefs zu erahnen und die in ihnen schlummernde Sehnsucht, sich und ihr Metier zu öffnen und die wallonische Gastronomie transparenter zu machen, ebenso wie den Reichtum ihres Terroirs“, betont Sang Hoon Degeimbre. Er ist Wegbereiter des Projekts, Chef des Restaurants L’Air du Temps in der Provinz Namur und mit zwei Michelin-Sternen einer der besten Köche Belgiens. Auch Newcomer Thomas Troupin im Restaurant La Menuiserie im grenznahen Waimes gehört zur Riege der Generation W. Er eröffnete erst im Januar 2013 ein Restaurant und 10 Monate später leuchtete bereits ein Stern im Michelin über seinem Refugium.

Die Köche haben sich einem besonderen Wertemenü verschrieben, bei dem auch die lokalen Produktanbieter eine bedeutende Rolle spielen.

Rund 100 lokale Zulieferer – nur das Beste aus dem Terroir

Die Förderung der Identität der wallonischen kulinarischen Kultur und deren vorbildliche Gastlichkeit, die Kreativität ihrer Protagonisten, die Menschen und das Know-how, die hinter den regionalen Produkten stehen, sowie das Terroir, der Heimatboden, stehen im Vordergrund. Sich der Verantwortung als Koch und Unternehmer zu stellen, eine Passion für regionale und authentische Produkte zu haben, eine Persönlichkeit und ein Maß, das dem Respekt im Umgang mit den Produzenten und den Produkten geschuldet ist. Auf der Website der Generation W sind deshalb auch die Netzwerke der Köche mit ihren Lieferanten transparent gemacht. Eine Liste aller regionalen Zulieferer für die Generation W kann heruntergeladen werden.

In vielen Restaurants der Generation W werden auch im Hause selbst oder ganz in der Nähe komfortable Hotelzimmer angeboten, sodass einem unbeschwerten Hochgenuss nichts mehr im Wege steht.

www.generationw.be