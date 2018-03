Das mittelalterliche Bouillon – Wanderparadies im Süden der belgischen Ardennen

Die belgischen Ardennen sind bei vielen Wanderern schon ein beliebtes Ziel für ein genussreiches Wanderwochenende. Flüsse, schroffe Felsen, Moorgebiete, endlose Wälder, Täler und Höhenzüge, Schlösser und Burgen – Natur zum Greifen nah. Als besonders geeignetes Wanderziel mit zahlreichen hübschen Wegen gilt die Stadt Bouillon – ganz im Süden der Wallonie. Besuchen Sie das Mittelalter in der Stadt Gottfrieds, der den ersten Kreuzzug anführte.

Die Burg Gottfrieds

Die mächtige Burg (340 m lang und 40 m breit), die sich über drei Felsenspitzen erstreckt, ist das Wahrzeichen der Stadt Bouillon an der Semois und das älteste und größte Relikt aus der Feudalzeit in Belgien. Sie wurde von Gottfried von Bouillon, dem Führer des ersten Kreuzzuges (im Jahre 1096) und König von Jerusalem, erbaut und mit seinem Namen verewigt. Zugbrücken, unterirdische Gänge, Kerker und Säle lassen den Besucher über das dunkle Mittelalter erschaudern. Vom Autriche-Turm aus haben sie einen wunderbaren Blick über die weitläufige Anlage der Festung sowie über die Stadt Bouillon und die Mäander der Semois. Leben und Schicksal des einstigen Großherzogs Gottfried und sein Zug nach Jerusalem werden im Archéoscope Gottfried von Bouillon anhand modernster audiovisueller Technik nachvollzogen. Das alte Kloster der Sepulchrinerinnen, in dem das Archéoscope untergebracht ist, gehört dem gleichnamigen Orden. Dieser wurde 1099 in Jerusalem von Gottfried von Bouillon gegründet.

Wandertipps

Zu Bouillons Trümpfen zählt die zauberhafte Lage am Ufer der Semois, eines der ursprünglichsten Flüsse in den Ardennen. Ihre Windungen durchschlängeln eine Naturlandschaft, die durch ihre wilde Schönheit gekennzeichnet ist. Die tiefen Wälder reichen zu beiden Seiten bis an den Fluss, dazwischen ragen steile Schieferfelsen empor. Hier werden Wanderern besonders spektakuläre Aussichten geboten, etwa auf den Hügelrücken „Grabmal des Riesen“ und von der Felsnase „Rocher du Pendu“ oder dem Aussichtspunkt „La Ramonette“ direkt auf die Burg. Rund um Bouillon zu wandern, ist ein echter Geheimtipp. Selbst Wanderpapst Manuel Andrack war begeistert. Seine Wandertipps in Bouillon und Umgebung, wie etwa Corbion, aber auch in Vresse gehören zu den 26 traumhaften Touren in Südbelgien, die Sie in einem Pocket-Guide zusammengefasst bestellen können. Zum Abschluss einer Wanderung oder auch währenddessen empfiehlt sich der Besuch bei einem der vielen Hersteller regionaler Spezialitäten. So mancher Schatz ist dabei zu entdecken wie die legendäre Trappistenabtei von Orval mit ihren Bieren und ihrem Abteikäse. Mit etwas Glück lauschen Sie den Chorgesängen der Mönche an diesem magischen Ort der Besinnung und des Friedens.

