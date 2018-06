Coo Adventure – Abenteuer am Wasserfall für Familien

Die Ardennen eignen sich hervorragend als Naturschauplatz für verschiedenste (Sport-)Aktivitäten im Rahmen von Events oder dem Besuch von Freizeitparks.

Infos und Kontakt Coo Adventure – Wild Park Coo info@coo-adventure.com www.coo-adventure.com

Die Wasserfälle von Coo im Fluss Amel (frz. Amblève) sind mit einer Höhe von 15 Metern die größten in Belgien. Der kleine Wasserfall existiert etwa seit dem 15. Jahrhundert, der große wurde im 18. Jahrhundert im Auftrag der Abtei von Stavelot errichtet. Der Freizeitpark, der hier entstand, fügt sich wunderbar harmonisch in die Naturlandschaft ein. Ideal für Familien, aber auch für Betriebsausflüge, Teambuilding etc. Die Wasserfälle von Coo sind ein außergewöhnliches Naturspektakel.

Seit mehr als 20 Jahren besteht der Outdoorsport-Anbieter Adrenaline Events an diesem Ort. Ein paar Meter vom Park Plopsa Coo entfernt, mitten in den Ardennenwäldern. Ein idyllischer Rahmen für Action und Fun. Adrenaline Events ist spezialisiert auf die Organisation von Sportevents, sowohl für Unternehmen, Vereine und Schulen (Unternehmenstag, Teambuilding, Schulen, Klassen,…) als auch für Familien und Einzelpersonen. Die Prioriäten liegen auf qualitativ hochwertigem Material und entsprechendem Service. Die Philosophie: erfolgreiche und unvergessliche Tage und Events, mit der dazu gehörenden Sicherheit. Mit der Schule, in der Gruppe, zu Zweit oder als Familie mit Kindern – für jeden gibt es passende Aktivitäten. Der Wildpark in Coo mit seinen Tieren, Quadfahren, Paintball, Kayak, Rafting, 4 x 4, Karting, Adventure, Schießen, Klettern…

Das Aktiv-Zentrum

Dieses Zentrum liegt im kleinen Coo, genau über dem Wasserfall von Coo in den Ardennen. Das Hauptgebäude ist Ausgangspunkt zahlreicher Aktivitäten im Wald, wie Mountain-Biken, Quad-Fahren, der Challenge-Parcours, der Hochseilgarten oder die Seilrutsche. Der kleine touristische Zug hält genau vor dem Büro von Coo Adventure, um die Besucher zum Wildtierpark mitzunehmen. Schülergruppen auf Schulausflug können beispielsweise eine Aktivität buchen in Kombination mit einem Ticket für den Vergnügungspark Plopsa Coo.