Alt gegen neu: EWV macht Heizungstausch besonders einfach

Stolberg. Rechtzeitig vor Beginn der Heizperiode sind die Wärmewochen der EWV gestartet. Mit umfassender Beratung, wie Sie ohne selber zu investieren zu einer neuen Heizung kommen können.

Wärmewochen bei der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Persönliche Beratung zu Heizung,

Heizenergie sparen und Heizungstausch Energieberater Elmar Höfer

Telefon 02402 101-1555

E-Mail: privatkunden@ewv.de Kundenzentrum Stolberg:

Willy-Brandt-Platz 2

52222 Stolberg

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8–17 h Kundenzentrum Geilenkirchen:

Konrad-Adenauer-Straße 162-168

52511 Geilenkirchen

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 10–17 h Mehr Infos auch online unter:

www.ewv.de/waermewochen



Im Bad trifft es einen in diesen Tagen am häufigsten: Man dreht am Morgen die Heizung an, trinkt vielleicht noch schnell einen Kaffee, kommt zurück in Richtung Dusche und der Raum ist immer noch kalt. Das erste Anzeichen dafür, dass eine neue Heizung her muss. Doch oft wird hier noch mal geschraubt und dort ein Ersatzteil getauscht, weil die hohen Kosten eines Neukaufs viele Haus- und Wohneigentümer abschrecken. Dafür hat die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH jetzt eine Lösung: eine neue Heizung ohne Anschaffungskosten*.



Die Vorteile sind schnell ersichtlich, weiß EWV-Heizungsexperte Elmar Höfer: „Bei uns erhalten die Kunden einen Rundum-sorglos-Service und müssen sich um nichts kümmern. Es gibt eine moderne, effiziente Anlage, die wirtschaftlich und ökologisch auf dem neuesten Stand ist und für eine zuverlässige Versorgung mit Wärme für Heizung und Warmwasser sorgt.“ Die EWV ist der Ansprechpartner, der alles regelt: den Ausbau der Altanlage, den Einbau der Neuanlage, Wartung, Instandhaltung, Reparaturen und Schornsteinfeger. Der Kunde zahlt lediglich einen monatlichen Grundpreis als Servicebeitrag für die Bereitstellung der Anlage und seinen Wärmeverbrauch. Den konkreten Leistungsumfang und weitere Informationen finden Sie unter www.ewv.de/waermewochen.



Natürlich ist eine neue Heizung auch gut für die Umwelt erklärt Elmar Höfer: „Eine neue, hocheffiziente Heizung verbraucht weniger Energie und stößt weniger Schadstoffe aus. Das schont die Ressourcen und schützt das Klima. So leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Und weil die EWV mit dem lokalen Fachhandwerk zusammenarbeitet, unterstützen Sie außerdem die Wirtschaft in Ihrer Region.“ Hinzu kommen natürlich noch die Kosteneinsparungen: Über 75 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Privathaushalten wird für die Heizung oder das warme Wasser benötigt. Beim Umstieg auf eine neue Heizung können bis zu 15 Prozent der Heizenergie eingespart werden. „Und das gute Gefühl, jeden Morgen zuverlässig mit einem warmen Bad und einer heißen Dusche rechnen zu können, gibt es noch gratis dazu“, scherzt Elmar Höfer. Für Fragen oder Infogespräche steht der EWV-Energieberater immer gerne zur Verfügung: 02402 101-1555. Sie können auch online eine Beratungsanfrage stellen. Die Beratung kann auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause stattfinden.



Weitere Infos finden Sie auf www.ewv.de/waermewochen.